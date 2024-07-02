Galatasaray'a transfer olan Batshuayi'nin eşi isyan etti: Nereye giderse gitsin...

Galatasaray’ın Fenerbahçe’nin elinden aldığı Michy Batshuayi’nin eşi Amely Maria sosyal medyadan isyan etti.

Maria sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bana bir sürü saçmalık anlatmak için 10 milyon mesaj göndererek kendinizi yormayın çünkü onlara cevap vermeyeceğim. Nereye giderse gitsin onunla her zaman gurur duyacağım ve her zaman böyle olacak, her zaman olduğu gibi aynı yoğunlukta savaşacak" dedi.

Fenerbahçe ile kontratının sona ermesinin ardından, ezeli rakip Galatasaray’a 3 yıllık imza atan Batshuayi’ye sarı-lacivertli taraftarlardan tepki üstüne tepki yağarken, Belçikalı golcünün eşi bu tepkilere sosyal medyadan isyan etti.

Kendisine atılan mesajlara da sitem eden Maria, paylaşımında şu ifadelerini kullandı:

"Bana bir sürü saçmalık anlatmak için 10 milyon mesaj göndererek kendinizi yormayın çünkü onlara cevap vermeyeceğim. Nereye giderse gitsin onunla her zaman gurur duyacağım ve her zaman böyle olacak, her zaman olduğu gibi aynı yoğunlukta savaşacak.

Daha önceki hiçbir fotoğrafı silmeyeceğim (bana özel mesajlarda söylediğiniz gibi) çünkü geldiğimiz yerle gurur duyuyorum! Fenerbahçe taraftarlarına da sevgileri için teşekkür ediyorum, nezaketiniz ve anlayışınız için... Beni, ailemi ve çocuklarımı tehdit edenleri ise asla.

Ama bildiğiniz gibi her şeyin bir sonu var ve ben çok sevdiğim bu ülkede, Türkiye'de bu yeni maceranın bir parçası olmaktan mutluyum."