Hakan Çalhanoğlu'ndan A Milli Takım'a kötü haber!
A Milli Takım'da Çekya karşısında sarı kart gören Hakan Çalhanoğlu cezalı duruma düştü. Çalhanoğlu, son 16 turunda Türkiye-Avusturya maçında forma giyemeyecek.
EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
HAKAN ÇALHANOĞLU İTİRAZDAN SARI KART GÖRDÜ
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Çekya maçının 66. dakikasında ay-yıldızlıların kalesinde gördüğü gol sonrası hakeme faul itirazında bulundu. Hakme itirazları sonrası Hakan Çalhanoğlu'na sarı kart gösterdi.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın Avusturya ile yapacağı son 16 turu maçında forma giyemeyecek.
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