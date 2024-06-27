Hakan Çalhanoğlu'ndan A Milli Takım'a kötü haber!

A Milli Takım'da Çekya karşısında sarı kart gören Hakan Çalhanoğlu cezalı duruma düştü. Çalhanoğlu, son 16 turunda Türkiye-Avusturya maçında forma giyemeyecek.

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Hakan Çalhanoğlu'ndan A Milli Takım'a kötü haber!

EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

HAKAN ÇALHANOĞLU İTİRAZDAN SARI KART GÖRDÜ

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Çekya maçının 66. dakikasında ay-yıldızlıların kalesinde gördüğü gol sonrası hakeme faul itirazında bulundu. Hakme itirazları sonrası Hakan Çalhanoğlu'na sarı kart gösterdi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın Avusturya ile yapacağı son 16 turu maçında forma giyemeyecek.

EURO 2024 | Türkiye son 16 turuna yükseldiEURO 2024 | Türkiye son 16 turuna yükseldiSpor

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Hakan Çalhanoğlu A Milli Takım Türkiye Euro 2024
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