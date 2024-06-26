EURO 2024 | Türkiye son 16 turuna yükseldi

EURO 2024 F grubu son maçında Türkiye, Çekya'yı 2-1 mağlup ediyor.

Gruptaki diğer maçta ise Portekiz'i 2-0 mağlup eden Gürcistan, grubu 3. sırada tamamlayarak son 16 turuna çıkan bir diğer takım oluyor.

Grup mücadelelerini 2. sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda Avusturya ile eşleşti.

ÇEKYA 1-2 TÜRKİYE

3. Dakika: Çekya'nın ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Provod'un hamlesini kaleci Mert Günok kurtardı.

11. Dakika: Çekya'da A. Barak, Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı faulün ardından sarı kart aldı.

13. Dakika: Çekya yarı sahasına geçen Arda Güler ceza sahası dışından sert vurdu, top auta gitti.

20. Dakika: Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu yerde kaldı, Çek Cumhuriyeti'nden A. Barak, ikinci sarıdan sonra kırmızı kart aldı.

28. Dakika: Sol kanattan Arda Güler orta açtı, ön direğe hareketlenen Samet Akaydin sert bir kafa vuruşu yaptı, top auta gitti.

31. Dakika: Salih Özcan, atağa geçen Chytil'i formasından çekerek durdurdu, sarı kart gördü.

35. Dakika: Çekya'da yedek kulübesinde bekleyen Patrik Schick'in hakeme şiddetli itirazı sarı kartla sonuçlandı.

37. Dakika: Kenan Yıldız, rakibine yaptığı hamle sonrası sarı kart gördü.

45. Dakika: Mert Günok, Jurasek ile karşı karşıya kaldı.

45+3. Dakika: İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ YARI

46' İkinci yarıda ilk düdük çaldı

51' GOL !! Hakan Çalhanoğlu ile 1-0 öne geçiyoruz

66' Maalesef top ağlarımızda... Çekler, Soucek ile beraberliği yakalıyor.

90+4' Cen Tosun'un golüyle fişi çekiyoruz.

İLK 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Samet Akaydin, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu, Barış Alper Yılmaz

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Jurasek, Barak, Chytil, Hlozek