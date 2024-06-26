Houston Rockets, Kevin Durant'ı Alperen Şengül'e tercih ediyor

ESPN'den NBA muhabiri Brian Windhorst'a göre, Houston Rockets, Kevin Durant'i Phoenix Suns'tan takas yoluyla kadrosuna katmak için Alperen Şengün'ü ana parça olarak teklif etmeyi düşünüyor.

Rockets, Durant takası için Suns'a sundukları paketin bir parçası olarak daha önce Brooklyn Nets'ten aldıkları draft seçimlerini de kullanabilir.

Geçtiğimiz sezon Rockets formasıyla 21.1 sayı, 9.3 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakalayan Alperen,Şengün, çaylak sözleşmesini uzatma hakkı kazandı ve bu yaz maksimum kontrat imzalayabilir.

Kevin Durant'in kontratı 2 yıl daha devam ediyor ve yıllık maaşı 51.2 milyon dolar.