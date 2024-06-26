Houston Rockets, Kevin Durant'ı Alperen Şengül'e tercih ediyor

NBA kaynakları, Houston Rockets'ın Alperen Şengün'ü olası bir Kevin Durant takası için Phoenix Suns'a dahil edebileceğini iddia edildi.

Houston Rockets, Kevin Durant'ı Alperen Şengül'e tercih ediyor

ESPN'den NBA muhabiri Brian Windhorst'a göre, Houston Rockets, Kevin Durant'i Phoenix Suns'tan takas yoluyla kadrosuna katmak için Alperen Şengün'ü ana parça olarak teklif etmeyi düşünüyor.

Rockets, Durant takası için Suns'a sundukları paketin bir parçası olarak daha önce Brooklyn Nets'ten aldıkları draft seçimlerini de kullanabilir.

Geçtiğimiz sezon Rockets formasıyla 21.1 sayı, 9.3 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakalayan Alperen,Şengün, çaylak sözleşmesini uzatma hakkı kazandı ve bu yaz maksimum kontrat imzalayabilir.

Kevin Durant'in kontratı 2 yıl daha devam ediyor ve yıllık maaşı 51.2 milyon dolar.

Arda Güler Real Madrid'den 2 şart kabul edilirse ayrılabilir! Arda Güler Real Madrid'den 2 şart kabul edilirse ayrılabilir!
Çay ve kahve lekesi oluştuğunda deneyin! Tek hamlede lekeyi yok ediyor Çay ve kahve lekesi oluştuğunda deneyin! Tek hamlede lekeyi yok ediyor
Emekli dostu en rahat 5 il - Birçok emekli bu illerde daha rahat yaşayabiliyor Emekli dostu en rahat 5 il - Birçok emekli bu illerde daha rahat yaşayabiliyor
Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'dan ilk transfer: Chatzigiovanis'i kadrosuna kattı Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'dan ilk transfer
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oluyor Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oluyor
Türkiye-Çekya maçı öncesi Quaresma'dan gündem olan paylaşım Türkiye-Çekya maçı öncesi Quaresma'dan gündem olan paylaşım
ÇOK OKUNANLAR
WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı: İhraç edilen hakim, büyücüden yardım istemiş! İhraç edilen hakim, büyücüden yardım istemiş!
Türkiye’nin Çekya maçı için muhtemel ilk 11'i belli oldu Çekya maçının muhtemel ilk 11'i bellioldu
Kocaeli'de öğretmen cinayeti: Okul müdür yardımcısı Mahir Çoğaç, 17 yaşındaki şahıs tarafından vurularak öldürüldü Okul müdür yardımcısı 17 yaşındaki şahıs tarafından vurularak öldürüldü
Erdoğan'dan talimat: "Bu işi bir an önce neticelendirin" "Bu işi bir an önce neticelendirin"
Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek: İşte tatile gireceği tarih... Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyecek