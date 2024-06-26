Türkiye-Çekya maçı öncesi Quaresma'dan gündem olan paylaşım

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz karşı karşıya geldi ve Türkiye sahadan 3-0 mağlup ayrılmıştı. Quaresma, karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından "Bugünkü maçta ne olursa olsun, halkımız her zaman kardeş olacaktır!" ifadelerini içeren bir paylaşım yapmıştı.

A Milli Takımı, grubun üçüncü ve son maçında bu akşam 22.00'de Çekya ile karşılaşacak ve son 16 turuna 2. olarak katılmak için mücadele edecek.

2022 yılında futbolu bırakan Ricardo Quaresma, dev karşılaşma öncesinden sosyal medyada Türk bayrağı paylaşımı yaptı ve "İyi şanslar Türkiye! Umarım elemeleri geçmeyi başarır ve yolunuza devam edersiniz" ifadelerini kullandı.