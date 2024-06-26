Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oluyor

İsmi Fenerbahçe ile anılan Moise Kean'ın yeni takımı belli oluyor. İtalyan oyuncunun, İtalya'da kalmak istediği öğrenildi.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oluyor

Juventus'ta kadroda düşünülmeyen Moise Kean takımdan ayrılacak. Fenerbahçe ile anılan İtalyan oyuncu, yeni takımına imza atmak üzere.

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR

Relevo'nun haberine göre Moise Kean, İtalya'da kalmak istiyor. Bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan İtalyan oyuncu için Fiorentina devreye girdi.

Mor-beyazlılar, Juventus ile yaptığı transfer görüşmelerinde anlaşma aşamasına geldi. Habere göre Fiorentina, 12 milyon Euro'ya Moise Kean'i kadrosuna katacak.

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oluyor - Resim : 1

MOISE KEAN'İN İSTATİSTİKLERİ

Juventus'ta 3 lig şampiyonluğu yaşayan Kean, 123 maçta forma giydi ve 22 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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