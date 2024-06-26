Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'dan ilk transfer: Chatzigiovanis'i kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Ankaragücü'nde forma giyen Anastasios Chatzigiovanis'i kadrosuna kattığını duyurdu.

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Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'dan ilk transfer: Chatzigiovanis'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, ilk transferini gerçekleştirdi. Geçtiğimi sezon Ankaragücü'nde forma giyen Anastasios Chatzigiovanis'i renklerine bağlayan Eyüpspor yaptığı açıklamada, ''Anastasios Chatzigiovanis'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Eyüpspor'umuz, MKE Ankaragücü'nden Yunanistan Milli Takım futbolcusu Anastasios Chatzigiovanis ile sözleşme imzaladı. Anastasios Chatzigiovanis'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz"

Ankaragücü'nde 40 maça çıkan, 4 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Yunan futbolcu Chatzigiovanis ise transfere ilişkin, "Burada olduğum için çok mutluyum. Eyüpspor gibi bir kulübün beni istediğini duyduğum anda hemen gelmek istedim. İlk tercihim burasıydı. Arda Turan gibi bir isimle çalışacağım için de çok mutluyum. Arda Turan'ın beni istemesi beni çok mutlu etti. Umarım tarihimizde ilk kez yer aldığımız Süper Lig'de çok güzel şeyler başarırız" ifadelerini kullandı.

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