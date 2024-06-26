Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan, 'tekrar yaşamak' istiyorum dedi, hayallerini anlattı

Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan, imza için Trabzon'a geldi. Havalimanında taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Tufan, transfer süreci, hedefleri ve Trabzonspor'a dair duyguları hakkında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'a transfer olan Ozan Tufan, 'tekrar yaşamak' istiyorum dedi, hayallerini anlattı

29 yaşındaki yıldız oyuncu Ozan Tufan Trabzonspor'a transfer oldu. İmza töreni için Trabzon'a gelen Tufan, havalimanında açıklamalarda bulundu. Tufan, "Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Onun için buradayım. Çok mutluyum burada olduğum için" dedi.

'ABDULLAH HOCA BENİ İSTEDİ'

Transfer sürecini anlatan Tufan, "Abdullah Hoca aradı, beni istediğini söyledi. Kendisine çok büyük bir saygım var. Yaklaşık 3-4 dakikalık telefon görüşmesi oldu. Sonra başkanımız Ertuğrul Doğan aradı, onunla konuşmamız oldu. Sonra işlemlerim tamamlandı. Çok kısa sürdü. Zaten ben Türkiye'de oynamak istiyordum. Trabzonspor büyük bir camia. Elimizden geleni yapıp bana olan güveni boşa çıkarmamaya çalışacağım" dedi.

'HAYALLERİMDEN BİRİ TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYON OLMASI'

Hedeflerine dair açıklamalarda bulunan Tufan, "Benim de hayallerim, hedeflerim var. Hedeflerimden biri Trabzonspor'un şampiyon olması ve Avrupa'da iyi yerlere gelmesi. Milli takım hayallerim var. Onları tekrar yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'MUTLU VE GURURLUYUM'

"Yıllarca Trabzon'a karşı oynadım. Her zaman çok zor bir deplasman olmuştur.'' açıklamasında bulunan Tufan, Trabzonspor'da forma giyme fırsatı bulduğu için ''mutlu ve gururluyum şu anda" açıklamasında bulundu.

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