Montella'dan maç öncesi çok konuşulacak açıklama: Bazı oyuncularımız 3-4 günde bir maç oynamaya alışık değil

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çekya-Türkiye maçı öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Montella, "Bazı futbolcularımız 3-4 günde bir maç oynamaya alışık değil. Dolayısıyla kadroda bu tarz değişiklikler yapmak zorunda kalıyorsunuz." dedi.

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Montella'dan maç öncesi çok konuşulacak açıklama: Bazı oyuncularımız 3-4 günde bir maç oynamaya alışık değil

EURO 2024'te son 16 hedefiyle sahaya çıkacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"Tekrar mükemmel bir seyirci var." diyen Montella, Onlara bir mutluluk vermek için ekstra motivasyonumuz var. Çok fazla düşünmeden, hesap yapmadan ikinciliği garantilemek için, galibiyet için hazırlandık." ifadelerini kullandı.

"BAZI FUTBOLCULARIMIZ 3-4 GÜNDE BİR MAÇ OYNAMAYA ALIŞIK DEĞİL"

Montella, "8 günde 3 maç oynadığınız durumlarda değişiklikler gerekiyor. Bazı futbolcularımız 3-4 günde bir maç oynamaya alışık değil. Dolayısıyla kadroda bu tarz değişiklikler yapmak zorunda kalıyorsunuz." diye konuştu.

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Montella A Milli Takım Euro 2024 Türkiye
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