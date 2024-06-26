EURO 2024'te bir ilk: İmkansızı başardılar

EURO 2024'te Romanya, Belçika, Ukrayna ve Slovakya'nın mücadele ettiği E Grubu'nda bütün takımlar aynı puanda kaldı. Ukrayna, averaj farkıyla turnuvaya veda eden takım oldu.

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EURO 2024'te bir ilk: İmkansızı başardılar

Avrupa Şampiyonası’nda heyecan Ukrayna - Belçika mücadelesiyle devam etti. E grubunda 4 takım da maçlara aynı puanla başladı.

Ukrayna ile Belçika maçında gol sesi çıkmadı ve mücadele beraberlikle sona erdi.

Bununla birlikte iki takım da 4'er puana yükseldi. Slovakya ile Romanya mücadelesinin de berabere bitmesi sonrası bütün takımlar grubu 4 puanla tamamladı.

GRUPTAN ÇIKANLARI AVERAJ BELİRLEDİ

Bununla birlikte 1 averajı olan Romanya gol fazlası olduğu için grubu lider tamamladı. 1 averajı olan Belçika ise grubu ikinci bitirerek tur atladı.

0 averajı bulunan Slovakya en iyi üçüncüler arasından turlamayı başardı. -2 averajı olan Ukrayna ise turnuvaya veda etti.

BELÇİKA'YA ZORLU RAKİP

E grubunda 2. sırayı alan Belçika, son 16 turunda Fransa ile eşleşti.

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Euro 2024 Belçika Fransa Ukrayna Slovakya
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