Gutavsson NHL'de Gol Atan 15'inci Kaleci Oldu

NHL'de Minnesota Wild'in Enterprise Center'da St. Louis Blues'a karşı 4-1 kazandığı maçta gol atan Gustavsson, bunu başaran 15'inci kaleci oldu.

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Gutavsson NHL'de Gol Atan 15'inci Kaleci Oldu

Amerikan Buz Hokeyi Ligi, salı günü Minnesota Wild'in Enterprise Center'da St. Louis Blues'a karşı 4-1 kazandığı maç kaleci Gustavsson’un golüne sahne oldu. Gustavsson, boş kaleye attığı tarihi şutla NHL maçında gol atan kaleciler listesine girdi.

NHL tarihinde toplamda 15 NHL maçında kaleciler tarafından toplam 18 gol atıldı. Bu gollerden 16'sı normal sezonda, 2 tanesi ise Stanley Kupası Play-Off'larında filelere gitti.

Gustavsson, Blues forveti Pavel Buchnevich'in tarafsız bölgeden yaptığı bir vuruşunu eldivenle karşılayan Wild kalecisi Gustavsson diski hemen sopasına koydu, diz çöktü ve diski hücum bölgesine göndererek üçüncü periyodun bitimine 9 saniye kala golü attı. Gustavsson ayrıca maçta 27 kurtarış yaptı.

Kaynak: DHA

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