Göztepe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu

İzmir ekibi Göztepe'nin yeni sezon hazırlık ve kamp programı belli oldu

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Göztepe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak 2024-25 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek olan İzmir ekibi Göztepe'nin yeni sezon hazırlık ve kamp programı belli oldu. Buna göre, Göztepe 24 Haziran'da Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde top başı yaparak Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde çalışmalara başlayacak. 10 Temmuzda kadar Urla'da çalışmalarını sürdürecek olan takım bu tarihte Slovenya'nın Blad kentinde kampa girecek.

25 Temmuz’da Urla'ya dönecek olan Göz Göz, yeni sezon çalışmalarına lig başlayana kadar burada devam edecek. Göztepe, hazırlık çalışmaları sırasında birkaç hazırlık maçı da oynayacak. Bu maçların programı belli olunca kamuoyu ile paylaşılacak.

Öteyandan, Göztepe transfer çalışmalarını da büyük bir gizlilik içinde sürdürüyor. Anlaşma sağlanan futbolcular peyderpey çalışmalara ve kampa katılacak. Resmi imza sürecinin başlaması ile birlikte de yeni transferlere imza attırılacak. Bilindiği gibi kiralık olan ve yol ayrımına gidilen; Bilal, Fıratcan, Ümit, Ensar, Turgay, Atınç takımdan ayrılmıştı. Takımdan ayrılması beklenen bazı futbolcuların daha olduğu ve onların da transfer sürecinde yeni takım bulacağı da öğrenildi.

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