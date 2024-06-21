Fenerbahçe'den sezonun ilk transferi: 4 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe, sezonun ilk transferini yaptı.

Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, ilk transferini Karagümrük'ten Levent Mercan'ı alarak yaptı.

Sarı lacivertliler, Mercan ile 4 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Mercan transferini şu sözlerle duyurdu:

"Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."

SÜPER LİG'DE 1 GOL 5 ASİST

Almanya'da yetişen Türk sol bek, Karagümrük forması ile Süper Lig'de 36 maçta 1 gol attı ve 5 asist kaydetti.

Kaynak: Gerçek Gündem