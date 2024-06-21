Süper Lig'e dönüyor: Eski Fenerbahçeli Ozan Tufan, Trabzonspor'la anlaştı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan'ın, Trabzonspor ile anlaştığı belirtildi.

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Süper Lig'e dönüyor: Eski Fenerbahçeli Ozan Tufan, Trabzonspor'la anlaştı

Bir dönem Bursaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor formaları giyen Ozan Tufan, Süper Lig'e geri dönüyor.

Yağız Sabuncuoğlu, Ozan Tufan ile Trabzonspor'un 3+1 yıllık bir sözleşme konusunda anlaştığını yazdı.

Hull City ile Trabzonspor'un oyuncunun bonservisi konusunda pazarlık yaptığı belirtildi.

Geçmişte Premier Lig ekibi Watford'da da forma giyen Tufan, 2022'den beri Hull City'de mücadele ediyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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