Göztepe'den İyi Prova: Kayseri'yi 2-0 Mağlup Etti

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan GÖztepespor, son hazırlık maçında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Son Güncelleme:
Göztepe'den İyi Prova: Kayseri'yi 2-0 Mağlup Etti

Göztepe, yeni sezon öncesinde oynadığı son hazırlık maçında Kayserispor’u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanların yanı sıra hazırlık maçlarıyla da sürdürmeye devam ediyor. Süper Lig’in ilk haftasında oynayacağı Antalyaspor deplasmanı öncesinde son provasına çıkan sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadyumu’nda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Göztepe zorlu mücadeleye Ekrem, Djalma, Taha, Heliton, Koray, Nazım, Dennis, Solet, Yalçın, Romulo ve Kubilay 11'iyle sahaya çıkarken, Kayserispor ise müsabakaya Bilal, Attamah, Arif, Gökhan, Ramazan, Baran Ali, Bahoken, Cardoso, Mehmet Eray, Mane ve Boa Morte 11 ile maça başladı.

Karşılaşmanın başlamasıyla maça etkili bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada Romulo’nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başlamasıyla iyi oyununu devam ettiren İzmir ekibi, 63. dakikada yine Romulo’nun golüyle farkı 2’ye çıkardı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmayınca mücadele Göztepe’nin 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan Göztepe’nin Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, rahatsızlığı nedeniyle takımının başında yer alamadı.

Son Güncelleme:
Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı Yemek Yaparken ve Patates Kızartırken Kullanılmamalıymış! Uzmanlar Uyardı
Immobile, Icardi'nin Rekorunu Kırdı Immobile, Icardi'nin Rekorunu Kırdı
Eda Erdem Voleybolu Bırakacağı Tarihi Açıkladı Eda Erdem'den Dikkat Çeken Emeklilik Açıklaması
Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor Çiçek Dibine Dökülürse Çiçekleri Gürleştiriyor! Çiçekler Asla Solmuyor
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi
İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı: 'Türkiye Buna Uzun Süre Katlanamaz...' İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı
Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu Fenerbahçe Yeni Transferini Resmen Duyurdu
Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü Marketlerde 150 Liradan Satılıyordu! Fiyatı Aniden 40 Liraya Düştü
Mehmet Şimşek'ten Altın Sahiplerine Kara Haber: Türkiye'nin 81 İlinde Yasaklanacak Mehmet Şimşek'ten Altın Sahiplerine Kara Haber: Türkiye'nin 81 İlinde Yasaklanacak