Spor Bakanı Bak, hakemleri tek tek aradı: Talepleri ne?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın, sahaya girerek Halil Umut Meler’e yumruk atmasının ardından TFF Başkanı Büyükekşi maçların süresiz olarak ertelendiğini duyurmuştu. Büyükekşi’nin 2 gün önce 13 Aralık’ta düzenlediği basın toplantısında ise liglerin 19 Aralık’ta yeniden başlayacağı belirtilmişti. Ancak nihai karar bugün hakemlerin, Riva’daki TFF merkezinde TFF Başkanı Büyükekşi ile gerçekleştirdiği toplantının ardından belli olacak.

Hakemler, TFF Başkanı Büyükekşi ile bir araya geldi. 25 hakemin katıldığı toplantıya, Atilla Karaoğlan’ın yurt dışında maç yönettiği sebebiyle katılamadığı ancak toplantının ilerleyen saatlerinde katılım göstereceği öğrenildi.

HAKEMLERİN YARISI MAÇLARA ÇIKMAK İSTEMİYOR

Gazete Pencere’den Ersan Kınık’a konuşan kaynaklara göre; yardımcı hakemler ile VAR hakemlerinin katılmadığı belirtilen toplantıda, hakemler maçlara çıkıp çıkmama konusunda ikiye bölünmüş durumda. Hakemlerin yarısı maça çıkma eğilimindeyken, diğer yarısının maçlara çıkmak istemediği belirtiliyor. Maçlara çıkmak istemeyen hakemlerin arasında Arda Kardeşler’in de olduğu öğrenildi.

SPOR BAKANI’NDAN İKNA ÇABASI

Edinilen bilgiler arasında kendisi de eski bir hakem olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın, Pazartesi gününden itibaren bazı hakemleri arayarak maçlara çıkma konusunda ikna etmeye çalıştığı bilgisi de yer aldı.

Hakemlerin rahatsız olduğu ve karşılanması durumunda maçlara çıkmayı kabul edeceği isteklerinin bulunduğu da ifade edildi.

Buna göre hakemlerin 3 talebi bulunuyor. En önemli talepleri, yapay zeka tarafından gerçekleştirilen dijital hakem atamalar… Dijital atamaların sağlıklı, gözlenebilir ve şeffaf olmadığını düşünen hakemler, bu atama sisteminin kaldırılmasını talep etti.

Sezon ortası klasman değişikliği yönündeki karara da tepkili olan hakemler, sezon ortasında herhangi bir şekilde klasmandan düşmeyeceğinin garantisini istedi.

Kulüpler tarafından haklarında gündeme getirilen iddialara karşı TFF ve Merkez Hakem Kurulu’nun kendilerine sahip çıkmamalarına tepkili olan hakemler, bu duruma karşı rahatsızlıklarını dile getirdi.