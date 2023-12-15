Fenerbahçe'de Kayserispor maçının hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, 20 Aralık Çarşamba günü Mondihome Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Kayserispor maçının hazırlıkları başladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçların ardından yapılan bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

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Kaynak: AA

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