Gençlerbirliği-Trabzonspor Maçının VAR'ı Özgür Yankaya Oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında bugün oynanacak karşılaşmanın VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği bugün saat 20.30'da Trabzonspor'u konuk edecek. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
VAR BELLİ OLDU
Karşılaşmada VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.
