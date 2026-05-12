NBA'de Şok Ölüm, Brandon Clarke Hayatını Kaybetti

NBA yıldızı Brandon Clarke, 29 yaşında hayatını kaybetti. NBA camiasını yasa boğan ölümün nedeni henüz öğrenilmedi.

NBA oyuncularından Brandon Clarke, 29 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi, yıldız oyuncunun formasını giydiği Memphis Grizzlies duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Brandon Clarke’ın trajik kaybı nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz” ifadeleri kullanıldı. Clarke’ın ölüm nedenine ilişkin ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

2019 NBA Draftı’nda seçildikten sonra Memphis Grizzlies’a katılan Clarke, kariyerinin tamamını Amerikan ekibinde geçirdi. Mücadeleci oyun tarzı, enerjisi ve savunmadaki etkili performansıyla kısa sürede takımın önemli parçalarından biri haline geldi. Son dönemde sakatlıklarla boğuşan yıldız basketbolcu, bu sezon yalnızca iki maçta forma giyebilmişti.

