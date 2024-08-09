'Genç Sultanlar' Galibiyeti 'Arda Güler Sevinci'yle Kutladı
Türkiye U20 Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası dördüncü maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.
20 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonasındaki dördüncü maçında 2-0 geriye düştüğü mücadelede Hollanda’yı 3-2 mağlup etti.
Genç Sultanlar, galibiyeti milli futbolcumuz Arda Güler'in gol sevinciyle kutladı.
Dörtte dört yapan Millilerimiz, gruptaki beşinci maçında 10 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de Hırvatistan ile karşılaşacak. Müsabaka, Bulgaristan Voleybol Federasyonu’nun YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Millilerimizin maç programı şöyle:
10 Ağustos
20.00 Hırvatistan-Türkiye
12 Ağustos
12.30 İsveç-Türkiye
13 Ağustos
20.00 Türkiye-Bulgaristan