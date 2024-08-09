Paris'te Şok: Olimpik Güreşçi, Cinsel Saldırı Şüphesiyle Gözaltına Alındı

Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'na katılan Mohamed Elsayed adlı güreşçinin, "cinsel saldırı" suçlamasıyla gözaltına alındığı açıklandı.

Paris'te Şok: Olimpik Güreşçi, Cinsel Saldırı Şüphesiyle Gözaltına Alındı

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Olimpiyat Oyunları'nda sona yaklaşılırken, Paris Savcılığı, Mısırlı bir Olimpik güreşçinin gözaltına alındığını açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre güreşçi, polisler tarafından 'cinsel saldırıda' bulunduğu iddiasıyla bugün erken saatlerde bir kafenin dışında gözaltına alındı. İsmi verilmeyen güreşçinin, kafedeki başka bir müşterinin kalçalarını ellediği iddiasıyla gözaltına alındığı bilgisi verildi. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma açıldığını da kaydetti.

TOKYO 2020'DE BRONZ MADALYA KAZANMIŞTI

Polis, gözaltındaki şüphelinin kimliğini açıklamazken, Mısır Olimpiyat delegasyonundan bir yetkili, güreşçinin adının Mohamed Elsayed olduğu bilgisini verdi. Elsayed, Tokyo 2020'de bronz madalya kazanmış, ancak Paris 2024'te müsabakaların ilk aşamalarında madalya şansını kaybetmişti. İsmi verilmeyen yetkili, Mısırlı yetkililerin güreşçiye yönelik söz konusu iddiayı ele almak üzere görüşme yaptığı bilgisini paylaştı.

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