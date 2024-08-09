Ferdi Kadıoğlu, Transferle İlgili Son Kararını Verdi

Premier Lig ekibi Brighton'ın radarında olan Ferdi Kadıoğlu'nun transferle ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

Ferdi Kadıoğlu, Transferle İlgili Son Kararını Verdi

Fenerbahçe ve milli takımın önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.

Uzun süredir Avrupa ekiplerinin peşinde olduğu Ferdi Kadıoğlu için en ciddi girişimleri İngiltere Premier Lig temsilcisi Brighton yapıyor.

Sky Sport'da yer alan habere göre Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için yaptığı son teklif 35 milyon euro.

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in milli futbolcuyu çok istediği haber detayında yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'ın en önemli transfer hedefi olduğunun altı çizilirken oyuncunun da geleceğiyle ilgili kararını verdiği aktarıldı.

24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor.

FERDİ'NİN FENERBAHÇE KARNESİ

2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda 51 maça çıkıp 4324 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu 3 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.

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