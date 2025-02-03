Galatasaray'ın Yıldız İsminden Veda!

Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu Victor Nelsson, İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Roma'ya transfer oluyor. Bugün kente inen 26 yaşındaki stoperin sağlık kontrolleri sonrası imza atması bekleniyor.

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Galatasaray'ın Yıldız İsminden Veda!

Galatasaray'ın 26 yaşındaki Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Roma'ya transfer olacak. Sarı-kırmızılı takımla antrenmana katılmayan ve transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda bu akşamki Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmayan Nelsson, bugün başkent Roma'ya gitti.

Galatasaray'ın Yıldız İsminden Veda! - Resim : 1

İMZA ATMASI BEKLENİYOR

İtalya'da basın mensuplarının görüntülediği 26 yaşındaki stoper, "Forza Roma (Hadi Roma)" diyerek poz verdi. Transferle ilgili Galatasaray Kulübünden henüz açıklama yapılmazken tecrübeli savunma oyuncusunun sağlık kontrolleri ve diğer işlemlerin ardından Roma'ya imza atması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulübe 2021-2022 sezonunda ülkesinin Kopenhag takımından 7 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Nelsson; 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Galatasaray'da 144 resmi maça çıkan Nelsson, 4 kez gol sevinci yaşadı.

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Kaynak: AA

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