Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karışılacağı maçın hazırlıklarını Florya’da yaptığı son antrenmanla tamamladı.

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Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk liderliğindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman taktik çalışmayla tamamlandı.

Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazır - Resim : 1

Dün İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, antrenman esnasında sahaya gelerek takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazır - Resim : 2

Kaynak: İHA

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