Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karışılacağı maçın hazırlıklarını Florya’da yaptığı son antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk liderliğindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman taktik çalışmayla tamamlandı.
Dün İstanbul'a gelen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, antrenman esnasında sahaya gelerek takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.
Kaynak: İHA
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