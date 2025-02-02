Galatasaray'ın Yeni Transferi Alvaro Morata İstanbul'da! 'Her Şeyimi Vermeye Geldim'

Galatasaray'ın yeni transferi olan 32 yaşındaki İspanyol santrfor Alvaro Morata, bugün İstanbul'a geldi. Taraftarın havaalanında coşkuyla karşıladığı Morata, "Her şeyimi vermek için geldim buraya. Osimhen'le iş birliği yapıp elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım" dedi.

Galatasaray'ın Yeni Transferi Alvaro Morata İstanbul'da! 'Her Şeyimi Vermeye Geldim'

Futbolda 11 Şubat'ta sona erecek transfer dönemi, Süper Lig'e pek çok oyuncu değişikliği getirdi. Üç büyüklerden son iddialı transfer de Galatasaray'dan geldi. Sarı-kırmızılı kulübün geçici transfer görüşmesi yürüttüğü İspanyol santrfor Alvaro Morata, bugün İstanbul'a indi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 32 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri ile sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Galatasaray'ın Yeni Transferi Alvaro Morata İstanbul'da! 'Her Şeyimi Vermeye Geldim' - Resim : 1

'OSİMHEN'LE İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIM'

Havalimanı çıkışında açıklamada bulunan Morata, "Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Osimhen'le iş birliği yapıp elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

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Kaynak: AA

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