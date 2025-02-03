Fenerbahçe'nin İlgilendiği İddia Ediliyordu, Manchester'in Yıldızı Aston Villa'ya Gitti

Aston Villa, Süper Lig ekiplerinin de ilgilendiğinin iddia edildiği Rashford'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin İlgilendiği İddia Ediliyordu, Manchester'in Yıldızı Aston Villa'ya Gitti

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, bir dönem Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin de gündemine geldiği iddia edilen Manchester United'dan Marcus Rashford'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Aston Villa Kulübü, 27 yaşındaki İngiliz forvetin sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 40 milyon sterlinlik satın alma opsiyonuyla gerçekleştiği öne sürüldü.

Manchester United altyapısında yetişen golcü futbolcu, 2016'da A takımdaki ilk maçına çıktı.

İkişer kez Federasyon Kupası ve Lig Kupası, birer defa da UEFA Avrupa Ligi ve Community Shield şampiyonlukları yaşadığı Manchester United formasını 426 kez giyen Rashford, 138 gol kaydetti.

Türk takımlarının da ilgilendiği öne sürülen Rashford, İngiltere Milli Takımı'nda ise 60 maçta 17 gol attı.

Kaynak: AA

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