Galatasaray’ın Gaziantep Kadrosu Şoke Etti! Hiçbiri Yok...

Süper Lig’de yeni sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray'ın Gaziantep FK’ya konuk olacağı maçın kafilesi belli oldu. Kadroda Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Alvaro Morata yer almadı.
Süper Lig’de yeni sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray yarın saat 21.30’da deplasmanda Gaziantep FK’nın konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde bu kente hareket eden sarı-kırmızılı ekibin kafilesinde forvet oyuncuları Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata yer almadı. Ayrıca Derrick Köhn de kafileye dahil edilmedi.
KADRODA YER ALAN İSİMLER
Sarı-kırmızılı ekibin, Gaziantep FK kafilesi şöyle:
“Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Rolland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay, Mario Lemina.
