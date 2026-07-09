Galatasaray'ı Yıkan Haber: Victor Osimhen Gidiyor mu?

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Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da adından söz ettiren Victor Osimhen, transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Son olarak İspanya'da çıkan haberlerde, Barcelona'nın yıldız futbolcuyu gelecek sezonun transfer planlamasında öncelikli adaylar arasında değerlendirdiği öne sürüldü.

BARCELONA'DA OSIMHEN PLANI

İddialara göre Katalan ekibi, hücum hattını güçlendirmek amacıyla fizik gücü yüksek, ceza sahasında etkili ve gol yollarında istikrarlı bir santrfor arayışını sürdürüyor. Bu doğrultuda Victor Osimhen'in performansı uzun süredir yakından takip edilirken, kulüp yönetiminin transferin mali boyutu ve sözleşme şartlarıyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yaptığı belirtildi.

GALATASARAY İLE TEMAS İDDİASI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona'nın, transfer ihtimalini somutlaştırmak adına önümüzdeki süreçte Galatasaray yönetimiyle iletişime geçmeyi planladığı ileri sürüldü. Olası bir görüşmenin gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılı kulübün nasıl bir yol izleyeceği ve Osimhen'in İspanya seçeneğine nasıl yaklaşacağı şimdiden merak konusu oldu.

Transfer iddialarıyla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Avrupa futbol kamuoyu Victor Osimhen'in geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi