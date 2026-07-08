Fenerbahçe Hazırlık Maçında Gol Yağdırdı

Yeni sezonun ilk provasına çıkan Fenerbahçe, Avusturya kampındaki hazırlık maçında Admira Wacker'i 5 golle geçti.

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Fenerbahçe Hazırlık Maçında Gol Yağdırdı
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, 2026-2027 sezonundaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. tv100'de yayınlanan maçta sarı lacivertliler, rakibini 5-0 mağlup ederek sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Raiffeisen Arena'da oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin perdeyi açan golü 9. dakikada Cengiz Ünder'den geldi. İlk yarının son bölümünde sahneye çıkan Milan Skriniar, 42. dakikada farkı ikiye çıkardı.

Fenerbahçe Hazırlık Maçında Gol Yağdırdı - Resim : 1

İKİNCİ YARIDA DA GOL SAĞANAĞI

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan sarı lacivertlilerde Fred, 60. dakikada skoru 3-0'a taşıdı. 70. dakikada Benjamin Glitia'nın kendi kalesine attığı gol farkı dörde çıkarırken, son sözü 74. dakikada Rodrigo Becao söyledi. Sarı-lacivertliler sahadan 5-0'lık bir galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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