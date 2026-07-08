NATO Zirvesi'ndeki Liderlerin Yemeklerine Michelin Yıldızlı Şef Dokunuşu: Geceye İmzasını Bıraktı

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NATO Liderler Zirvesi dün başlarken, bugünkü etkinliklerle birlikte sona erecek. Zirve kapsamında dün akşam liderler ve eşleri onuruna bir yemek verildi. Yemek öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, liderleri ve eşlerini Cumhurbaşkanlığı Ana Binası’nın merdivenlerinde karşıladı.

Erdoğan çifti, davetlilerle tek tek fotoğraf çektirdikten sonra yemeğe geçildi.

BÖLGE BÖLGE LEZZET İKRAMI

32 liderlerine sunulan menüde Türkiye’nin farklı bölgelerinden lezzetler tanıtıldı.

Menüde başlangıç olarak Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı eşliğinde taş fırın pide ile yanık Denizli yoğurdu eşliğinde zeytinyağlı sebze sote sunuldu.

Ara sıcak olarak Kayseri mantısı servis edildi. Mantıya yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası eşlik etti.

Ana yemekte ise liderlere iki seçenek sunuldu. İlk seçenek, tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile hazırlanan deniz levreği oldu. Diğer seçenek ise yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı eşliğinde ağır ateşte pişmiş dana kaburgaydı.

Yemeğin tatlı bölümünde ise Sütlü Nuriye servis edildi. Tatlıya Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot eşlik etti.

MENÜNÜN ARKASINDAKİ İSİM ORTAYA ÇIKTI

Menü, sosyal medyada ilgi çekerken yemekleri hangi şefin hazırladığı da belli oldu.

NATO Zirvesi kapsamında hazırlanan yemeklerde imzası olan şefin iki Michelin yıldızı olan Fatih Tutak olduğu öğrenildi.

'TÜRK MUTFAĞINI TEMSİL ETMEK BÜYÜK ONUR'

Fatih Tutak, gala yemeğine ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Böylesine özel bir sofrada Türk mutfağını temsil etmek bizim için büyük bir onurdu. Bu menüde Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen ürünleri, üretici emeğini ve mutfak hafızamızı çağdaş bir dille anlatmak istedik. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu önemli buluşmanın bir parçası olmak bizim için çok değerliydi."

FATİH TUTAK KİMDİR?

31 Ağustos 1985 yılında İstanbul’da doğan Tutak, Türkiye'de 2 Michelin Rehberi Yıldızı'na sahip tek restoran olan TURK'ün hem işletmeciliğini hem de baş şefliğini yapıyor.

Bolu Menge Aşçılık Okulu’nda ilk profesyonel eğitimini alan Tutak, Çin, Kopenhag, Bangkok gibi pek çok ülkede eğitimlerini ve çalışmalarını sürdürdü. 2019 yılında Türkiye’ye dönen Fatih Tutak, ilk restoranı “Turk Fatih Tutak”ı açtı.

Kaynak: AA