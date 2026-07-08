Greenwood Bilmecesi Sürüyor: Fenerbahçe'den Açıklama Geldi

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde yer alan Mason Greenwood'la anlaşmaya vardığı iddia edildi. Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada "Spekülatif haber ve iddialara itibar etmemesini önemle rica ederiz" dedi.

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Greenwood Bilmecesi Sürüyor: Fenerbahçe'den Açıklama Geldi
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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre sarı lacivertli ekip, İngiliz yıldızla tüm şartlarda anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin Greenwood'a yıllık 10 milyon euro garanti ücret ve başarı bonusları içeren bir teklif sunduğu, tarafların anlaşmaya vardığı belirtildi.

MARSİLYA'YLA SON DETAYLAR KONUŞULUYOR

Transferin resmiyet kazanması için Marsilya ile son detayların görüşüldüğü belirtilirken, ödeme planı ve Manchester United'ın sonraki satıştan alacağı yüzde 40'lık pay konusunda temasların sürdüğü ifade edildi. Fenerbahçe'nin Fransız ekibiyle anlaşmayı tamamlamasının ardından Mason Greenwood ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaya Fenerbahçe'den yanıt geldi. Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"İçinde bulunduğumuz transfer döneminde, kulübümüzü ilgilendiren ve gerçeği yansıtmayan çok sayıda haber ile iddianın bazı medya mecralarında yer aldığı görülmektedir. Bu iddiaların her birine ayrı ayrı cevap verme imkânı bulunmadığından aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli hâle gelmiştir.

Kulübümüz, transfer süreçlerini gizlilik ve profesyonellik ilkeleri doğrultusunda yürütmektedir. Resmî anlaşma sağlanmadan hiçbir transfere ilişkin açıklama yapılmamakta; Yönetim Kurulumuz veya çalışanlarımız tarafından hiçbir basın mensubuna ya da medya kuruluşuna önceden bilgi paylaşılmamaktadır. Transfer süreçlerine ilişkin tüm resmî açıklamalar yalnızca kulübümüzün iletişim kanalları aracılığıyla yapılmaktadır.

Buna rağmen, hiçbir görüşme gerçekleştirmediğimiz çok sayıda futbolcu hakkında kulübümüzün temas kurduğu yönünde haberler yapılmakta; futbolcular için ev bakıldığı, kira sözleşmesi yapıldığı veya kulübümüz adına teminat mektubu talep edildiği gibi tamamen gerçek dışı iddialar ortaya atılmaktadır.

Bir kez daha açıkça ifade etmek isteriz ki; mevcut Yönetim Kurulumuz döneminde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek hiçbir transfer sürecinde futbolcular adına ev kiralanması, kira sözleşmesi yapılması veya ev sunumu gibi uygulamalar söz konusu değildir. Transfer gündemimizde yer almayan çok sayıda ismin hiçbir somut dayanak olmaksızın kulübümüzle ilişkilendirilmesini, yalnızca izlenme ve etkileşim amacı taşıyan dezenformasyon faaliyetleri olarak değerlendiriyoruz.

Kulübümüz, transfer çalışmalarını kurumsal bir anlayış ve titizlikle sürdürmektedir. Süreçler tamamlandığında gerekli bilgilendirme, her zaman olduğu gibi yalnızca resmî iletişim kanallarımız aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyunun, kulübümüzün resmî açıklamaları dışında yer alan spekülatif haber ve iddialara itibar etmemesini önemle rica ederiz."

Kaynak: Haber Merkezi

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