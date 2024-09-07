Galatasaray'dan Yeni Osimhen Hamlesi: Maskesi Satışa Çıkarılacak

Osimhen'i transfer etmesiyle taraftarını çılgına döndüren Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi. Yıldız oyuncunun maskesinin satışa çıkarılacağı duyuruldu.

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Galatasaray'dan Yeni Osimhen Hamlesi: Maskesi Satışa Çıkarılacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Napoli’den kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen için yeni bir hamleye imza attı.

Osimhen’in transfer edilmesiyle tüm dünyanın gözü Galatasaray’a dönerken, sarı-kırmızılı taraftarlar da çılgına döndü. Galatasaray, Osimhen ile özdeşleşmiş maskenin GS Store’da satışa sunulacağını duyurdu. Maske için 350 TL fiyat biçildiği öğrenildi.

Galatasaray'dan Yeni Osimhen Hamlesi: Maskesi Satışa Çıkarılacak - Resim : 1

MALİYETİ 6 MİLYON EURO

Galatasaray’ın Osimhen için Napoli’ye kiralama bedeli ödemeyeceği açıklanırken, yıldız oyuncu için 6 milyon Euro maaş ödeneceği bildirilmişti.

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