Galatasaray'dan Yeni Osimhen Hamlesi: Maskesi Satışa Çıkarılacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Napoli’den kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen için yeni bir hamleye imza attı.

Osimhen’in transfer edilmesiyle tüm dünyanın gözü Galatasaray’a dönerken, sarı-kırmızılı taraftarlar da çılgına döndü. Galatasaray, Osimhen ile özdeşleşmiş maskenin GS Store’da satışa sunulacağını duyurdu. Maske için 350 TL fiyat biçildiği öğrenildi.

MALİYETİ 6 MİLYON EURO

Galatasaray’ın Osimhen için Napoli’ye kiralama bedeli ödemeyeceği açıklanırken, yıldız oyuncu için 6 milyon Euro maaş ödeneceği bildirilmişti.