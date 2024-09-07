Galatasaray'dan Yeni Osimhen Hamlesi: Maskesi Satışa Çıkarılacak
Osimhen'i transfer etmesiyle taraftarını çılgına döndüren Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi. Yıldız oyuncunun maskesinin satışa çıkarılacağı duyuruldu.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Napoli’den kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen için yeni bir hamleye imza attı.
Osimhen’in transfer edilmesiyle tüm dünyanın gözü Galatasaray’a dönerken, sarı-kırmızılı taraftarlar da çılgına döndü. Galatasaray, Osimhen ile özdeşleşmiş maskenin GS Store’da satışa sunulacağını duyurdu. Maske için 350 TL fiyat biçildiği öğrenildi.
MALİYETİ 6 MİLYON EURO
Galatasaray’ın Osimhen için Napoli’ye kiralama bedeli ödemeyeceği açıklanırken, yıldız oyuncu için 6 milyon Euro maaş ödeneceği bildirilmişti.
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