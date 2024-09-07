Vitor Pereira'dan Ferdi Kadıoğlu İddiası

Fenerbahçe'de iki dönem teknik direktörlük yapan ve an itibarıyla Al-Shabab'ı çalıştıran Vitor Pereira, Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili GiveMeSport'a açıklamalar yaptı.

Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun üst düzey bir oyuncu ve çok iyi bir insan olduğunu aktaran Vitor Pereira, "Onu Premier Lig'de gördüğüm için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde sağ kanat oyuncusuydu ve onunla ilgili meydan okumaya karar verdim. Ona üst düzey bir bek olabileceğini ancak sol tarafta, sağ ayağıyla içeriye girerek oynayabileceğini söyledim" dedi.

'HER GÜN ÖĞRENMEYİ SEVİYOR'

Ferdi Kadıoğlu'nun yeni pozisyonundaki evrimini anlatan Pereira, "Güçlü yanlarından biri de her iki tarafta da çok rahat oynayabilmesi ve bu yüzden meydan okumamı kabul etti. Pozisyonunu değiştirdi ve çok gelişmeye başladı ve defans oyuncusu olarak başlamadığı için hücum DNA'sına sahip. Brighton taktiksel olarak kültürlü ve çok çalışkan bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Her gün öğrenmeyi seviyor" ifadelerini kullandı.

'TALİMATLARI ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE ANLIYOR'

Ferdi Kadıoğlu'nun talimatları çok hızlı anladığını bildiren Portekizli teknik adam, "Onu yönetirken fark ettiğim şey; talimatları çok hızlı bir şekilde anlayabilmesiydi ve şimdi modern bir bek oyuncusuna dönüştü. Bu sürekli olarak yeni hareketler yaratmayı, bazen yön değiştirmeyi ve içeriye kat edebilmeyi, orta açabilmeyi ve şut atabilmeyi gerektiriyor. Ayrıca baskı altında da çok güçlü çünkü her iki ayağını da çok iyi kullanabiliyor" şeklinde konuştu.

'ONA SADECE OLANAKLAR SUNMAYA ÇALIŞTIM'

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'da üst düzey bir futbolcu olabileceğini öne süren Vitor Pereira, "Ona sadece olanaklar sunmaya ve oynamaktan zevk almasını hatırlatmaya çalıştım. Ona biraz taktiksel olgunluk kazandırmaya yardımcı oldum ve umarım bu Premier Lig'e hazır olmasına katkıda bulunmuştur. Bence bu yaz Brighton'a taşınmak için doğru zamandı ve orada üst düzey bir oyuncu olabilir" diyerek sözlerini noktaladı.