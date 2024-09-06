Galler-Türkiye Maçında Gol Sesi Çıkmadı | Milliler, Galler'den 1 Puanla Dönüyor

Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele eden Türkiye’nin rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu. Ay-yıldızlı temsilcimiz gruptaki ilk maçına Galler deplasmanında çıktı.

ARDA GÜLER SAKATLANDI

Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz 62. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı. Arda Güler sakatlığı nedeniyle 90. dakikada oyundan çıktı.

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ MAÇI 9 EYLÜL'DE

Galler ve Türkiye, Uluslar Ligi'ne birer puanla başladı. A Milli Takım gruptaki ikinci maçında 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak. Galler ise deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.