Galatasaray’dan Yasin Kol Hamlesi!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Fenerbahçe'yle oynanan derbinin hakemi Yasin Kol’un yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla görüştü. Riva’da yapılan toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

İKİ TALEP İLETİLDİ

Görüşmenin ardından Özbek ve Kavukcu herhangi bir açıklama yapmadan federasyon tesislerinden ayrıldı. HT Spor’un aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Yasin Kol’la ilgili TFF’ye iki talep iletti. Sarı kırmızılıların, Kol’un bir daha Galatasaray maçlarına atanmasını istemediği ve hakemlik kariyerinin sonlandırılması yönünde talepte bulunduğu iddia edildi. Görüşmeye ilişkin TFF cephesinden veya Galatasaray yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

