Galatasaray'dan üst üste 9 galibiyet

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray'ın konuğu Fraport TAV Antalyaspor oldu.

Antalyaspor birçok eksiğiyle gittiği İstanbul deplasmanından puansız ayrıldı. Galatasaray ise galibiyet serisini sürdürdü.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. Böylece Galatasaray bu sezon evinde ikinci kez bir maçın ilk yarısını gol atamadan tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı hızlı başladı. 49. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Mauro Icardi kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden yalnızca 6 dakika sonra Antalyaspor'dan yanıt geldi. Soner Aydoğdu'nun ortasında 54. dakikada Luiz Adriano'nun kafa golüyle skor 1-1'e geldi.

Galatasaray 1-1'in ardından galibiyet için yeniden yüklenirken 59. dakikada Sergio Oliveira'nın kafa vuruşu Sherel Floranus'a çarpıp ağlarla buluştu ve skor 2-1'e geldi. Antalyaspor'da Luiz Adriano maçın sonlarında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Mücadelenin 71. dakikasında Mauro Icardi'nin şutu Ömer Toprak'ın eline çarptı. Ceza sahası içinde yaşanan bu olayın ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR incelemesinin ardından hakem Ali Şansalan pozisyonun öncesinde Icardi'nin Floranus'a faul yaptığını işaret etti ve penaltı kararını geri çekti.

Galatasaray ayrıca bu maçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Galatasaray tek bir sezon içinde en son 2011-12 sezonunda Fatih Terim yönetiminde 9 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.