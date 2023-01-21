Andy Murray Avustralya Açık'a veda etti

Sezonun ilk Grand Slam'inde devler birer birer elenmeye devam ediyor. Rafael Nadal'dan sonra Andy Murray de turnuvaya veda etti.

35 yaşındaki Britanyalı raket, üçüncü turda 3,5 saat süren mücadele sonunda, Roberto Bautista Agut'a 6-1, 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 kaybederek Avustralya Açık'tan elendi. Avustralya Açık'ta 5 kez final oynayan ancak hiçbirini kazanamayan Murray, yine turnuvayı kazanma başarısını gösteremedi.

Bu turnuva sonrası Andy Murray'nin emekli olması bekleniyor.

Andy Murray ile Thanasi Kokkinakis'i karşı karşıya getiren ikinci tur karşılaşması müthiş bir mücadeleye sahne olmuş, 5 saat 45 dakika süren maçta Andy Murray, setlerde 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanıp bir üst tura yükselmişti.