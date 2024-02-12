Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye iki kulvarda çalım!

2023-2024 futbol sezonu ebedi dostluğun ve ezeli rekabetin en yoğun yaşandığı yıllardan birine sahne oluyor. Nefes kesen şampiyonluk yarışı erkek futbolunda olduğu gibi kadın futbolunda da doyasıya yaşanıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta geride kalırken, zirve mücadelesi Galatasaray ile Fenerbahçe Petrol Ofisi arasında geçiyor.

KADINLAR FUTBOL LİGİ'NDE GALATASARAY LİDER

Haftaya lider giren Fenerbahçe Petrol Ofisi, Bitexen 1207 Antalyaspor ile 0-0 berabere kalırken, derbi maçta Beşiktaş JK United Payment'i 2-1'le geçen Galatasaray, bir hafta aranın ardından yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

FENERBAHÇE İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Liderliğin iki takım arasında el değiştirdiği ligde 20. hafta sonunda sarı-kırmızılı takım, 49 puanla zirvede yer aldı. Antalya deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe Petrol Ofisi, 48 puanla ikinci sıraya geriledi.

FENERBAHÇE PUAN BIRAKTI

Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında Alanyaspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kalarak 12'nci haftanın sonunda Galatasaray'dan devraldığı liderliği tekrar ezeli rakibine kaptırdı.

GALATASARAY TEKRAR LİDER

Galatasaray'ın Başakşehir karşısındaki 2-0'lık galibiyetiyle 3 puanla kapattığı 25. haftada Fenerbahçe'nin yaşadığı bu puan kaybı sonrası Sarı-Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın ardından yeniden lider oldu.

ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ DERBİLERDE ÇÖZÜLECEK

Son dönemlerde görülmeyen bir yarışa sahne olan liglerde, şampiyonluk düğümleri oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde çözülecek. Kadın futbolunda 25. haftada, erkeklerde ise 37. haftada oynanacak derbiler, heyecanı ve aksiyonu bol maçlar olmayı vaad ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem