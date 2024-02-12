Super Bowl'da şampiyon Kansas City Chiefs

Sonucu merakla beklenen Super Bowl'da San Francisco 49ers'i 25-22 mağlup eden Kansas City Chiefs, NFL şampiyonu oldu.

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Super Bowl'da şampiyon Kansas City Chiefs

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı olan Super Bowl'da San Francisco 49ers'ı 25-22 mağlup eden Kansas City Chiefs, şampiyonluğa ulaştı.

NFL şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da San Francisco 49ers ile Kansas City Chiefs, Las Vegas'daki Allegiant Stadı'nda karşı karşıya geldi. 61 bin 629 sporseverin takip ettiği müsabakada Kansas City Chiefs, San Francisco'yu 25-22 yenerek şampiyon oldu.

Üst üste ikinci, son 5 yılda üçüncü şampiyonluğunu yaşan Chiefs, 2004 ve 2005'te üst üste şampiyonluğa erişen New England Patriots'tan sonra bunu başaran ilk takım oldu.

Kansas City Chiefs'de Patrick Mahomes, Super Bowl'un en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Kaynak: İHA

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