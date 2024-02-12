Fenerbahçe Alanyaspor karşısında puan kaybetti, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a yüklendi: Teknik direktör 5 kişiden fikir almaz...
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası şampiyonluk yarışını yorumladı. Dilmen ayrıca eski takım arkadaşı ve Fenerbahçe çalıştırıcısı İsmail Kartal'ı eleştirdi.
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Uzun bir süredir liderliğini koruyan Fenerbahçe, dün kendi evinde Alanyaspor ile 2-2 kaldı
Alanyaspor'un golleri 12. ve 63. dakikalarda Augusto'dan geldi. Fenerbahçe'nin golleri 49. dakikada penaltıdan Tadic ve 59. dakikada Dzeko'dan geldi.
Galatasaray ise evinde Başakşehir’i 2-0 yenmişti. Sarı kırmızılılar 66 puan ile liderliğe otururken, Sarı lacivertliler 64 puanla ikinci sıraya düştü.
Şampiyonluk yarışını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu haftaya kadar 2.64 ortalama ile geldiğinin altını çizerek, kalan haftalarda bu ortalamanın düşeceğini aktardı.
Şampiyonluğu iki güçlü adaylarının kalan maçlarını yorumlayan Rıdvan Dilmen, iç sahada 6 maçı kalan Fenerbahçe'nin 16 puanının cepte olduğunu belirtip Fenerbahçe'nin Kadıköy'de sadece Beşiktaş ile berabere kalabileceğini söyledi.
Dilmen Galatasaray'ın ise iç sahadaki 5 maçını da kazanacağını iddia etti. Sarı-Kırmızılıların Fenerbahçe derbisini dışarıda bırakan ünlü yorumcu, Galatasaray'ın RAMS Park'taki kalan maçlarında fire vermeyeceğini belirtti.
Ünlü yorumcu iki takımın dış sahada puan kaybı yaşayabileceğini vurguladı.
İSMAİL KARTAL’A ELEŞTİRİ
Karşılaşmada 1-0’lık mağlubiyetten 2-1’lik üstünlüğü yakalayan, sonrasında durumun 2-2 olmasıyla avantajını kaybeden ve sahasında 2 puan bırakan Fenerbahçe’de teknik çalıştırıcı İsmail Kartal, eleştirilerin hedefi haline geldi.
Dilmen, Kartal’ın yaptığı Dzeko-Kent değişikliğine tepki göstererek, “Ben her şeyi yaparım Dzeko'yu berabereyken asla çıkarmam. Hocam yoruldum dese bile gider 'Aman idare et ne olur' derim. Sen şuursuzca doldur boşaltlara başladığında o etkili olacak adamı çıkarıyorsun!” dedi.
İsmail Kartal’ın 5 kişiden fikir almasını eleştiren Dilmen ayrıca şunu söyledi:
“İki tane pas yapıldı, İsmail hoca 'eyvah maç gidiyor' dedi. Bugün de aynı şekilde. Okan hoca oturuyor, İrfan hocaya bir şey diyor. Bir bakıyorsun İsmail Kartal da 5 antrenörle konuşuyor. Teknik direktör fikir alır ama 5 kişiden fikir almaz...”