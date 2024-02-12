Fenerbahçe Alanyaspor karşısında puan kaybetti, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a yüklendi: Teknik direktör 5 kişiden fikir almaz...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası şampiyonluk yarışını yorumladı. Dilmen ayrıca eski takım arkadaşı ve Fenerbahçe çalıştırıcısı İsmail Kartal'ı eleştirdi.

Rıdvan Dilmen İsmail Kartal Fenerbahçe Galatasaray Süper Lig
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Alanyaspor karşısında puan kaybetti, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a yüklendi: Teknik direktör 5 kişiden fikir almaz... - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışında değişiklik yaşandı.

Uzun bir süredir liderliğini koruyan Fenerbahçe, dün kendi evinde Alanyaspor ile 2-2 kaldı

1 8
Fenerbahçe Alanyaspor karşısında puan kaybetti, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a yüklendi: Teknik direktör 5 kişiden fikir almaz... - Resim: 2

Alanyaspor'un golleri 12. ve 63. dakikalarda Augusto'dan geldi. Fenerbahçe'nin golleri 49. dakikada penaltıdan Tadic ve 59. dakikada Dzeko'dan geldi.

2 8
Fenerbahçe Alanyaspor karşısında puan kaybetti, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a yüklendi: Teknik direktör 5 kişiden fikir almaz... - Resim: 3

Galatasaray ise evinde Başakşehir’i 2-0 yenmişti. Sarı kırmızılılar 66 puan ile liderliğe otururken, Sarı lacivertliler 64 puanla ikinci sıraya düştü.

3 8
Fenerbahçe Alanyaspor karşısında puan kaybetti, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a yüklendi: Teknik direktör 5 kişiden fikir almaz... - Resim: 4

Şampiyonluk yarışını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu haftaya kadar 2.64 ortalama ile geldiğinin altını çizerek, kalan haftalarda bu ortalamanın düşeceğini aktardı.

4 8
Fenerbahçe Alanyaspor karşısında puan kaybetti, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a yüklendi: Teknik direktör 5 kişiden fikir almaz... - Resim: 5

Şampiyonluğu iki güçlü adaylarının kalan maçlarını yorumlayan Rıdvan Dilmen, iç sahada 6 maçı kalan Fenerbahçe'nin 16 puanının cepte olduğunu belirtip Fenerbahçe'nin Kadıköy'de sadece Beşiktaş ile berabere kalabileceğini söyledi.

5 8
Fenerbahçe Alanyaspor karşısında puan kaybetti, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a yüklendi: Teknik direktör 5 kişiden fikir almaz... - Resim: 6

Dilmen Galatasaray'ın ise iç sahadaki 5 maçını da kazanacağını iddia etti. Sarı-Kırmızılıların Fenerbahçe derbisini dışarıda bırakan ünlü yorumcu, Galatasaray'ın RAMS Park'taki kalan maçlarında fire vermeyeceğini belirtti.

Ünlü yorumcu iki takımın dış sahada puan kaybı yaşayabileceğini vurguladı.

6 8
Fenerbahçe Alanyaspor karşısında puan kaybetti, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a yüklendi: Teknik direktör 5 kişiden fikir almaz... - Resim: 7

İSMAİL KARTAL’A ELEŞTİRİ

Karşılaşmada 1-0’lık mağlubiyetten 2-1’lik üstünlüğü yakalayan, sonrasında durumun 2-2 olmasıyla avantajını kaybeden ve sahasında 2 puan bırakan Fenerbahçe’de teknik çalıştırıcı İsmail Kartal, eleştirilerin hedefi haline geldi.

7 8
Fenerbahçe Alanyaspor karşısında puan kaybetti, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a yüklendi: Teknik direktör 5 kişiden fikir almaz... - Resim: 8

Dilmen, Kartal’ın yaptığı Dzeko-Kent değişikliğine tepki göstererek, “Ben her şeyi yaparım Dzeko'yu berabereyken asla çıkarmam. Hocam yoruldum dese bile gider 'Aman idare et ne olur' derim. Sen şuursuzca doldur boşaltlara başladığında o etkili olacak adamı çıkarıyorsun!” dedi.

İsmail Kartal’ın 5 kişiden fikir almasını eleştiren Dilmen ayrıca şunu söyledi:

“İki tane pas yapıldı, İsmail hoca 'eyvah maç gidiyor' dedi. Bugün de aynı şekilde. Okan hoca oturuyor, İrfan hocaya bir şey diyor. Bir bakıyorsun İsmail Kartal da 5 antrenörle konuşuyor. Teknik direktör fikir alır ama 5 kişiden fikir almaz...”

8 8