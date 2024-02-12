Fenerbahçe Alanyaspor karşısında puan kaybetti, Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'a yüklendi: Teknik direktör 5 kişiden fikir almaz...

Dilmen, Kartal’ın yaptığı Dzeko-Kent değişikliğine tepki göstererek, “Ben her şeyi yaparım Dzeko'yu berabereyken asla çıkarmam. Hocam yoruldum dese bile gider 'Aman idare et ne olur' derim. Sen şuursuzca doldur boşaltlara başladığında o etkili olacak adamı çıkarıyorsun!” dedi.

İsmail Kartal’ın 5 kişiden fikir almasını eleştiren Dilmen ayrıca şunu söyledi:

“İki tane pas yapıldı, İsmail hoca 'eyvah maç gidiyor' dedi. Bugün de aynı şekilde. Okan hoca oturuyor, İrfan hocaya bir şey diyor. Bir bakıyorsun İsmail Kartal da 5 antrenörle konuşuyor. Teknik direktör fikir alır ama 5 kişiden fikir almaz...”