Galatasaray'da Şoke Eden Sakatlık

Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray'da bir sakatlık şoku yaşandı. Eren Elmalı, sakatlanarak yerini Ismail Jakobs'a bıraktı.

Galatasaray'da Şoke Eden Sakatlık

Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray’da sakatlık şoku yaşandı. Sivasspor karşılaşmasında Bekir Böke ile hava topu mücadelesinin ardından Eren Elmalı bir sakatlık yaşadı.

Bir süre oynamak için kendisini zorlayan Eren Elmalı, oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Galatasaray'da Şoke Eden Sakatlık - Resim : 1

Milli oyuncunun yerine 25. Dakikada Ismail Jakobs dahil oldu.

Eren Elmalı’nın Trabzonspor karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği kontrollerin ardından belli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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