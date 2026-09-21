Galatasaray'da Roland Sallai Şoku: Sakatlığı Nedeniyle Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı
Galatasaray'ın Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.
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Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, zorlu Trabzonspor deplasmanının ardından sakatlık haberiyle sarsıldı.
Macaristan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Sallai'nin sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 74. dakikasında yerini Kazımcan Karataş'a bırakmıştı.
Kaynak: İHA
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