İstanbulsporlu Mendy'den Korkutan Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

İstanbulspor futbolcusu Elvin Mendy, Manisa FK maçının ardından takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Anjiyo yapılan genç futbolcunun bilincinin açık olduğu ve müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
İstanbulsporlu Mendy'den Korkutan Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası İstanbulspor, takım otobüsüyle kentten ayrıldı. Karşılaşmada ilk 11'de forma giyen 20 yaşındaki Gambiyalı orta saha oyuncusu Mendy, İstanbulspor kafilesinin dönüşü sırasında rahatsızlanarak Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İstanbulsporlu Mendy'den Korkutan Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve anjiyo yapılan 20 yaşındaki Mendy'nin bilincinin açık olduğu ve bir süre müşahade altında tutulacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Eyüpspor'da Özhan Pulat Dönemi Sona Erdi Eyüpspor'da Özhan Pulat Dönemi Sona Erdi
Diyarbakır'da Bol Kartlı Nefes Kesen Mücadele: Amedspor, Liderlik Koltuğunu Kaptı Diyarbakır'da Bol Kartlı Nefes Kesen Mücadele
ÇOK OKUNANLAR
SPK'dan Fon Tasfiyesinde Önemli Değişiklik SPK'dan Fon Tasfiyesinde Önemli Değişiklik
Siyasette Büyük 'Transfer' İddiası: Cemil Tugay ve 12 Vekil AK Parti'ye Katılacak Cemil Tugay ve 12 Vekil AK Parti'ye Katılacak
Fenerbahçe'den beIN SPORTS'a Okan Buruk Resti: 'İlişkilerimizi Askıya Alırız' 'İlişkilerimizi Askıya Alırız'
Fon Soruşturmasında Kritik Hamle: Başsavcılık 4 Şirket İçin MASAK'a Başvurdu Başsavcılık 4 Şirket İçin Acil Olarak Talep Etti
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın Kalbi Durdu! Hayati Tehlikesi Var Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının Kalbi Durdu