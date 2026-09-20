İstanbulsporlu Mendy'den Korkutan Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

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Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası İstanbulspor, takım otobüsüyle kentten ayrıldı. Karşılaşmada ilk 11'de forma giyen 20 yaşındaki Gambiyalı orta saha oyuncusu Mendy, İstanbulspor kafilesinin dönüşü sırasında rahatsızlanarak Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve anjiyo yapılan 20 yaşındaki Mendy'nin bilincinin açık olduğu ve bir süre müşahade altında tutulacağı öğrenildi.

Kaynak: AA