Eyüpspor'da Özhan Pulat Dönemi Sona Erdi

Eyüpspor’da 8-0'lık yenilginin ardından Teknik direktör Özhan Pulat’ın istifası kabul edildi.

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Eyüpspor'da Özhan Pulat Dönemi Sona Erdi
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Eyüpspor, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 8-0 yenildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Pulat'ın karşılaşma sonrasında istifasını yönetim kuruluna verdiği belirtilerek "Teknik direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir. Özhan Pulat'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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