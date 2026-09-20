Diyarbakır'da Bol Kartlı Nefes Kesen Mücadele: Amedspor, Liderlik Koltuğunu Kaptı

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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Beşiktaş’ı Diyarbakır’da 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 13’e yükselten Amedspor, milli araya Süper Lig lideri olarak girdi.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Diyarbakır Stadı’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Amedspor, 13. dakikada Gift Orban’ın golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 22. dakikada Dia Saba’nın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Beşiktaş, ikinci yarıya golle başladı. Siyah-beyazlılar, 55. dakikada Dusan Vlahovic’in golüyle farkı bire indirdi. Amedspor, 59. dakikada Furkan Soyalp’in golüyle yeniden iki farklı üstünlük yakaladı.

Karşılaşmanın son bölümünde Beşiktaş baskısını artırırken Amedspor 84. dakikada 10 kişi kaldı. Amadou Cisse, ikinci sarı kartının ardından kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Beşiktaş, 90+8. dakikada Orkun Kökçü’nün penaltıdan attığı golle farkı bire indirse de kalan bölümde beraberlik golünü bulamadı.

LİDERLİĞİ KAZANDI

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Amedspor, puanını 13’e çıkararak milli araya lider girdi. Ligde ikinci yenilgisini alan Beşiktaş ise 6. hafta sonunda puan kaybı yaşadı. Milli ara sonrasında Amedspor deplasmanda Gençlerbirliği ile, Beşiktaş ise sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.