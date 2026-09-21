Manisa FK Maçı Sonrası Büyük Panik: Mendy Hastaneye Kaldırıldı, Sağlık Durumu Nasıl?

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un futbolcusu Elvin Mendy, Manisa FK maçı sonrası takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İlk etapta kalp krizi şüphesiyle anjiyoya alınan başarılı futbolcunun kalp damarlarında herhangi bir sorun tespit edilmediği açıklandı.

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Manisa FK Maçı Sonrası Büyük Panik: Mendy Hastaneye Kaldırıldı, Sağlık Durumu Nasıl?
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanan Manisa FK - İstanbulspor karşılaşmasının ardından futbol dünyasını korkutan bir sağlık gelişmesi yaşandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, ligin 8. haftasında oynanan Manisa FK karşılaşmasının ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan futbolcu Elvin Mendy'nin kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını duyurdu.

ANJİYO SONUCU TEMİZ ÇIKTI

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Elvin Mendy, Manisa FK karşılaşmasının ardından takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri yaşaması üzerine tedbir amaçlı olarak Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülmüştür. Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk kontroller ve klinik bulguları doğrultusunda kalp krizi şüphesi oluşması üzerine oyuncumuz, detaylı tetkik ve kontrollerinin yapılması amacıyla Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Manisa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen anjiyo sonucunda kalp damarlarında bir sorun olmadığı ve kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, gerekli kontrollerin ardından takip süreci devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, oyuncumuz Elvin Mendy'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Kaynak: AA

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