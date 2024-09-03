Galatasaray'da Osimhen Transferi Sonrası Ayrılık: Takımı Bıraktı

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray, Napoli'den piyasa değeri 100 milyon euro olan Victor Osimhen'i bir yıllığına renklerine bağladı. Bu transfer sonrası Galatasaray'da ayrılık yaşandı.

Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, Şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin karının %10'nunu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

YENİ DURAĞI PORTEKİZ

Benfica, Galatasaray'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu ile 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Aktürkoğlu, Galatasaray forması ile 138 maçta 39 gol kaydetti. Kerem, ayrıca Sarı kırmızılı takım ile 2 Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

Kaynak: Gerçek Gündem