Galatasaray Bombayı Patlattı: İşte Osimhen'in İlk Sözleri!

Galatasaray’ın Napoli’den kiralık transfer ederek tüm dünyayı şoka uğrattığı Victor Osimhen İstanbul’a geldi. Osimhen, yaptığı ilk açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın sağlanmasının ardından 03.20’de İstanbul’a inen Osimhen, taraftarlar tarafından marşlar ve tezahüratlarla karşılandı.

İstanbul’da olduğu için çok mutlu olduğunu kaydeden Osimhen, eski takım arkadaşı ve Galatasaray’ın yıldızları arasında yer alan Dries Mertens ile ne konuştuğunu ise şöyle açıkladı:

"Dries ile forma giymiştim. Bana çok yardımcı oldu. Onunla da konuştum buraya gelmeden önce. Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum."