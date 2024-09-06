Galatasaray'da 'Karaborsa Bilet' Krizi: Fatih Altaylı Gizli Toplantıda Yaşananları Tek Tek Anlattı

Galatasaray'da bazı yöneticilerin karaborsa bilet satışına aracılık ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Gazeteci Fatih Altaylı, son günlerde büyük tartışmalara neden olan Galatasaray'daki "karaborsa" iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

'HAKARET ETTİ'

Fatih Altaylı, Galatasaray Divan kurulu toplantısında neler olduğunu tek tek anlattı. Altay'lı Dursun Özbek'in iddialara ilişkin gerekli açıklamayı yapmaktan kaçındığını ve olaya ilişkin suç duyurusunda bulananlara hakaret ettiğini aktardı.

Fatih Altaylı'nın çok konuşulacak açıklamaları şu şekilde:

"Herkes Galatasaray Divan kurulu toplantısında neler olduğunu soruyor. Toplantı gizli olduğu için çok detay vermeden anlatayım. Ben çıkıp iddiaları ve iddiaların kaynaklarını anlattım. Bu konudaki iddialar için bir soruşturma yapması konusunda başkandan aylar önce ricacı olduğumuzu söyledim.

ÇALIŞAN NEDEN BAŞKA BİRİME GEÇTİ?

Passoligden bilgi alınarak devirlerin nasıl ve kimlere yapıldığının çok kolay öğrenilebileceğini geçmiş örnekleri ile gösterdim. Bilet satıştaki 'Emircan' isimli çalışanın bu olaylar patlayınca niye başka birime kaldırıldığını sordum. Bu kişinin banka hesap hareketlerinin incelenmesi gerektiğini belirttim.

Başkan Özbek hiç bu konulara girmeden hamaset yaptı. 'Önümüzü kesmeyin' falan dedi. Suç duyurusu yaptık derken, suç duyurusu yapanlara hakaret etti.

'YÖNETİM BU İŞİ KAPATMAYA ÇALIŞIYOR'

Cevap hakkı doğduğu için söz alan Rezan Epözdemir çok iyi bir konuşma yaptı ve yönetimin karaborsa çetesi için değil bu çeteyi ortaya çıkarmak isteyenler hakkında suç duyurusu yaptığını belgeledi.

Belli ki yönetim bu işi kapatmaya çalışıyor ama merak etmeyin. Ben bu işin peşini bırakmam. Biz ahlaklı bir Galatasaray'ın, şampiyon bir Galatasaray’dan daha değerli olduğuna inanıyoruz. 'Kurucularımızdan Asım Sonumut’un topladığı 1 kuruşların hesabını her an veren Ali Sami Yen gibi olmamız lazım' diyoruz."