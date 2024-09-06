Bornova 'Destek Bulamadığı' İçin Ligden Çekildi

Bornova Belediyesi ve Karşıyaka'nın iş birliğiyle 2021'den beri İzmir'i Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) temsil eden Bornova Belediyesi Karşıyaka, ekonomik sorunları aşamadığı için ligden çekildi. Bunun ardından TBL'ye İstanbul Ankaspor'un alındığı açıklandı.

OYUNCULAR ALACAKLARINI ALAMADI

Kulüpte geçen sezon forma giyen oyuncular alacaklarını tahsil edemedikleri için tepki açıklaması yayınlarken, Bornova ekibi ise şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2024-2025 sezonunda Bornova Belediye Karşıyaka Basketbol takımı olarak, lige katılım için gerekli evrakları tamamlayıp katılım payını yatırmamıza rağmen, takımımızın ismini taşıdığı kurum ve kuruluşlardan destek bulamamamız, ligde mücadele edebilecek gerekli bütçenin sağlanamaması ve salon tahsisi konusunda destek alamadığımızdan dolayı amacı genç basketbolcuları yetiştirmek ve basketbola yeni vizyon açmak isteyen kulübümüzün lige katılamayacağımızı üzülerek bilgilerinize arz ederiz."

Kaynak: DHA